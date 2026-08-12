Вперше у місті: у Рівному відкрили новий McDonald's з окремою послугою

У Рівному стало на один ресторан McDonald’s більше. 12 серпня мережа відкрила свій другий заклад у місті, причому він має особливість, якої раніше не було в першому місцевому ресторані мережі.

Де відкрили новий McDonald’s

Новий McDonald’s став першим у Рівному закладом із МакДрайвом, повідомили в UCSC.

Ресторан розташований в одному з ключових торговельних і транспортних районів міста – поруч із автостанцією та великим торговельним центром. Заклад розрахований приблизно на 220 відвідувачів.

Головною новинкою для міста став МакДрайв. Тепер клієнтам не обов'язково заходити всередину ресторану, щоб забрати своє замовлення. У компанії зазначають, що відвідувачі можуть:

зробити замовлення безпосередньо в залі;

скористатися МакДрайвом;

оформити доставку;

замовити їжу через функцію "Мобільне замовлення" у застосунку McDonald’s.

Таким чином, новий ресторан розрахований не лише на відвідувачів, які хочуть поїсти всередині, а й на автомобілістів та клієнтів, які забирають замовлення із собою.

Загалом новий ресторан у Рівному став 129-м закладом McDonald’s в Україні.

Чи працюватиме McDonald’s під час повітряної тривоги

Як і інші ресторани мережі, заклад у Рівному тимчасово припинятиме роботу під час повітряної тривоги.

Водночас у компанії зазначають, що працівники отримуватимуть повну заробітну плату, незалежно від того, скільки часу під час зміни вони проведуть в укритті.

До слова, навесні ціни на бургери та комбо-набори в McDonald's в Україні зросли, наприклад, Біг Мак тепер коштує до 159 гривень, а Дабл Біг Тейсті до 279 гривень.

Частина популярних позицій подорожчала на 20 – 30 гривень, а деякі комбо фактично наблизилися до рівня європейських цін. Так фастфуд стає менш доступним для щоденних витрат, що особливо відчують студенти, сім’ї з дітьми та офісні працівники.

Водночас частину бюджетних позицій компанія поки залишила без суттєвих змін. Майже не змінилися ціни на соуси, воду, деякі десерти та "НайсПрайс Комбо".