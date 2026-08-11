Ресторан уже готують до відкриття

Новий ресторан можуть відкрити неподалік ринку "Колос". Плани щодо цієї локації у McDonald’s з’явилися ще до початку повномасштабної війни, пише UCSC.

На місці майбутнього закладу тривають будівельні та оздоблювальні роботи. Місцеві жителі повідомляють, що всередині вже встановлюють обладнання, а територію навколо будівлі облаштовують.

Окремі елементи оформлення вже виконані у фірмовому стилі McDonald’s. Біля будівлі також тривають роботи з благоустрою. Додатковим підтвердженням планів мережі стало те, що на офіційному сайті McDonald’s у розділі вакансій з’явився новий ресторан в Інгульському районі за адресою вулиця Будівельників, 3-Б.

McDonald’s у Миколаєві / фото UCSC

Коли відкриють McDonald’s у Миколаєві

Точної дати початку роботи нового ресторану наразі немає. McDonald’s офіційно не підтверджував ані дату відкриття, ані повний формат роботи закладу.

Водночас підготовка, судячи з інформації місцевих ЗМІ, вже перебуває на завершальній стадії. Якщо ресторан відкриється, він стане другим McDonald’s у Миколаєві. Перший заклад мережі працює на проспекті Центральному.

До слова, навесні ціни на бургери та комбо-набори в McDonald's в Україні зросли, наприклад, Біг Мак тепер коштує до 159 гривень, а Дабл Біг Тейсті до 279 гривень.

Частина популярних позицій подорожчала на 20 – 30 гривень, а деякі комбо фактично наблизилися до рівня європейських цін. Так фастфуд стає менш доступним для щоденних витрат, що особливо відчують студенти, сім’ї з дітьми та офісні працівники.

Водночас частину бюджетних позицій компанія поки залишила без суттєвих змін. Майже не змінилися ціни на соуси, воду, деякі десерти та "НайсПрайс Комбо".