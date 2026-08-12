Где открылся новый McDonald’s

Новый McDonald’s стал первым заведением в Ровно с МакДрайвом, сообщили в UCSC.

Ресторан расположен в одном из ключевых торговых и транспортных районов города – рядом с автостанцией и большим торговым центром. Заведение рассчитано примерно на 220 посетителей.

Главной новинкой для города стал МакДрайв. Теперь клиентам не обязательно заходить внутрь ресторана, чтобы забрать свой заказ. В компании отмечают, что посетители могут:

сделать заказ непосредственно в зале;

воспользоваться МакДрайвом;

оформить доставку;

заказать еду через функцию "Мобильный заказ" в приложении McDonald’s.

Таким образом, новый ресторан рассчитан не только на посетителей, которые хотят пообедать внутри, но и на автомобилистов и клиентов, забирающих заказ с собой.

В целом новый ресторан в Ровно стал 129-м заведением McDonald’s в Украине.

Будет ли работать McDonald’s во время воздушной тревоги

Как и другие рестораны сети, заведение в Ровно временно приостанавливает работу во время воздушной тревоги.

В то же время в компании отмечают, что сотрудники будут получать полную заработную плату, независимо от того, сколько времени во время смены они проведут в укрытии.

К слову, весной цены на бургеры и комбо-наборы в McDonald’s в Украине выросли: например, Биг Мак теперь стоит до 159 гривен, а Дабл Биг Тейсти – до 279 гривен.

Часть популярных позиций подорожала на 20–30 гривен, а некоторые комбо фактически приблизились к уровню европейских цен. Так, фаст-фуд становится менее доступным для повседневных расходов, что особенно почувствуют на себе студенты, семьи с детьми и офисные работники.

В то же время часть бюджетных позиций компания пока оставила без существенных изменений. Практически не изменились цены на соусы, воду, некоторые десерты и "НайсПрайс Комбо".