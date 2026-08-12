Де відкрили новий McDonald’s
Новий McDonald’s став першим у Рівному закладом із МакДрайвом, повідомили в UCSC.
Ресторан розташований в одному з ключових торговельних і транспортних районів міста – поруч із автостанцією та великим торговельним центром. Заклад розрахований приблизно на 220 відвідувачів.
Головною новинкою для міста став МакДрайв. Тепер клієнтам не обов'язково заходити всередину ресторану, щоб забрати своє замовлення. У компанії зазначають, що відвідувачі можуть:
- зробити замовлення безпосередньо в залі;
- скористатися МакДрайвом;
- оформити доставку;
- замовити їжу через функцію "Мобільне замовлення" у застосунку McDonald’s.
Таким чином, новий ресторан розрахований не лише на відвідувачів, які хочуть поїсти всередині, а й на автомобілістів та клієнтів, які забирають замовлення із собою.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Загалом новий ресторан у Рівному став 129-м закладом McDonald’s в Україні.
Чи працюватиме McDonald’s під час повітряної тривоги
Як і інші ресторани мережі, заклад у Рівному тимчасово припинятиме роботу під час повітряної тривоги.
Водночас у компанії зазначають, що працівники отримуватимуть повну заробітну плату, незалежно від того, скільки часу під час зміни вони проведуть в укритті.
До слова, навесні ціни на бургери та комбо-набори в McDonald's в Україні зросли, наприклад, Біг Мак тепер коштує до 159 гривень, а Дабл Біг Тейсті до 279 гривень.
Частина популярних позицій подорожчала на 20 – 30 гривень, а деякі комбо фактично наблизилися до рівня європейських цін. Так фастфуд стає менш доступним для щоденних витрат, що особливо відчують студенти, сім’ї з дітьми та офісні працівники.
Водночас частину бюджетних позицій компанія поки залишила без суттєвих змін. Майже не змінилися ціни на соуси, воду, деякі десерти та "НайсПрайс Комбо".