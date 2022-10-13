Укрпошта запускає у продаж марки до Дня захисників та захисниць: фото
Джерело:Укрпошта
14 жовтня Укрпошта запускає у продаж марок з серії "Слава Збройним Силам України!", присвячені Дню захисників та захисниць. На аркуші буде шість марок.
Марки до Дня захисників і захисниць
В Укрпошті розповіли, що до Дня захисників та захисниць України анонсують благодійний випуск "Слава Збройним Силам України!". Нові марки можна буде купити у відділеннях та онлайн вже завтра.
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Марковий аркуш складатиметься з 6 поштових марок з ілюстраціями військовослужбовців, а саме:
- "Десантно-штурмові війська ЗСУ";
- "Військово-Морські Сили ЗСУ";
- "Сухопутні війська ЗСУ";
- "Сили територіальної оборони ЗСУ";
- "Сили спеціальних операцій ЗСУ";
- "Повітряні Сили ЗСУ".
Кожен, хто придбає марковий аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших захисників та захисниць, які рішуче витісняють агресора та оберігають країну на землі, у повітрі й на морі,
– йдеться у повідомленні поштового оператора.
Як виглядатиме маркований аркуш до Дня захисників та захисниць України / Ілюстрація – Укрпошта
Що ще відомо про нові марки до Дня захисників та захисниць
- Тираж маркового аркуша — 1 мільйон екземплярів.
- Художник – Антон Хрупін, який відомий за поштовим випуском "Вільні. Незламні. Непереможні".
- Надруковано також 6 видів листівок, 6 видів конвертів з емблемами військ ЗСУ та конверт "Перший день".