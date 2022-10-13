Марки ко Дню защитников и защитниц

В Укрпочте рассказали, что ко Дню защитников и защитниц Украины анонсируют благотворительный выпуск "Слава Вооруженным Силам Украины!" Новые марки можно купить в отделениях и онлайн уже завтра.

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Марковый лист будет состоять из 6 почтовых марок с иллюстрациями военнослужащих, а именно:

"Десантно-штурмовые войска ВСУ";

"Военно-Морские Силы ВСУ";

"сухопутные войска ВСУ";

"Силы территориальной обороны ВСУ";

"Силы специальных операций ВСУ";

"Воздушные Силы ВСУ".

Каждый, кто приобретет марковый лист, присоединится к сбору средств в поддержку наших защитников и защитниц, которые решительно вытесняют агрессора и оберегают страну на земле, в воздухе и на море,

– говорится в сообщении почтового оператора.

Как будет выглядеть маркованый лист ко Дню защитников и защитниц Украины / Иллюстрация – Укрпочта

Что еще известно о новых марках ко Дню защитников и защитниц

Тираж марочного листа – 1 миллион экземпляров.

Художник – Антон Хрупин, известный по почтовому выпуску "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые".

Опубликовано также 6 видов открыток, 6 видов конвертов с эмблемами войск ВСУ и конверт "Первый день".

Напомним! Укрпочта уже смогла заработать на eBay и Amazon более 5 миллионов гривен, около 600 ушло на благотворительность. Больше об этом – читайте здесь.