Марки ко Дню защитников и защитниц
В Укрпочте рассказали, что ко Дню защитников и защитниц Украины анонсируют благотворительный выпуск "Слава Вооруженным Силам Украины!" Новые марки можно купить в отделениях и онлайн уже завтра.
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Марковый лист будет состоять из 6 почтовых марок с иллюстрациями военнослужащих, а именно:
- "Десантно-штурмовые войска ВСУ";
- "Военно-Морские Силы ВСУ";
- "сухопутные войска ВСУ";
- "Силы территориальной обороны ВСУ";
- "Силы специальных операций ВСУ";
- "Воздушные Силы ВСУ".
Каждый, кто приобретет марковый лист, присоединится к сбору средств в поддержку наших защитников и защитниц, которые решительно вытесняют агрессора и оберегают страну на земле, в воздухе и на море,
– говорится в сообщении почтового оператора.
Как будет выглядеть маркованый лист ко Дню защитников и защитниц Украины / Иллюстрация – Укрпочта
Что еще известно о новых марках ко Дню защитников и защитниц
- Тираж марочного листа – 1 миллион экземпляров.
- Художник – Антон Хрупин, известный по почтовому выпуску "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые".
- Опубликовано также 6 видов открыток, 6 видов конвертов с эмблемами войск ВСУ и конверт "Первый день".