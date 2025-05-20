Ілон Маск згортає політичні витрати: "Я вже зробив достатньо"
- Ілон Маск заявив про значне скорочення фінансування політичних кампаній після великих витрат на підтримку Дональда Трампа.
- Маск залишив можливість знову інвестувати у політику, якщо з'являться вагомі причини, але наразі не бачить такої потреби.
Мільярдер Ілон Маск заявив, що суттєво скоротить фінансування політичних кампаній після великих витрат на підтримку Дональда Трампа на виборах 2024 року.
"Зробив достатньо"
Про це Маск повідомив у інтерв'ю під час Катарського економічного форуму, пише The Wall Street Journal, інформує 24 Канал.
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"Що стосується політики – я планую витрачати значно менше. Думаю, я вже зробив достатньо", – зазначив Маск.
Що далі
Аналітики припустили, що це рішення може негативно вплинути на передвиборчі перспективи республіканців і самого Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу у 2026 році.
Утім, мільярдер залишив собі поле для маневру. Він не виключає, що знову вкладатиме гроші у політику, якщо з'являться вагомі причини.
"Якщо побачу потребу – інвестуватиму знову. Наразі такої потреби не бачу", – сказав Маск.
Крім того, на запитання, чи залишиться він генеральним директором Tesla через 5 років, Маск пожартував: "Так… Ну, якщо не помру".
Зауважте. Раніше Tesla і її рада директорів категорично заперечили інформацію The Wall Street Journal про нібито пошук нового генерального директора. Відреагував на статтю й Ілон Маск, звинувативши видання у "навмисній дезінформації" і "грубому порушенні журналістської етики".
Скільки втратив Маск
Згідно з Bloomberg Billionaires Index, Ілон Маск, статки якого оцінюються в 375 мільярдів доларів, став найбільшим політичним донором у Сполучених Штатах під час виборчого циклу 2024 року. Маск пожертвував близько 250 мільйонів доларів низці політичних організацій, перевершивши всіх інших індивідуальних донорів.