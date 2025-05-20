Ілон Маск згортає політичні витрати: "Я вже зробив достатньо"

Мільярдер Ілон Маск заявив, що суттєво скоротить фінансування політичних кампаній після великих витрат на підтримку Дональда Трампа на виборах 2024 року.

"Зробив достатньо"

Про це Маск повідомив у інтерв'ю під час Катарського економічного форуму, пише The Wall Street Journal, інформує 24 Канал.

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"Що стосується політики – я планую витрачати значно менше. Думаю, я вже зробив достатньо", – зазначив Маск.

Що далі

Аналітики припустили, що це рішення може негативно вплинути на передвиборчі перспективи республіканців і самого Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу у 2026 році.

Утім, мільярдер залишив собі поле для маневру. Він не виключає, що знову вкладатиме гроші у політику, якщо з'являться вагомі причини.

"Якщо побачу потребу – інвестуватиму знову. Наразі такої потреби не бачу", – сказав Маск.

Крім того, на запитання, чи залишиться він генеральним директором Tesla через 5 років, Маск пожартував: "Так… Ну, якщо не помру".

Зауважте. Раніше Tesla і її рада директорів категорично заперечили інформацію The Wall Street Journal про нібито пошук нового генерального директора. Відреагував на статтю й Ілон Маск, звинувативши видання у "навмисній дезінформації" і "грубому порушенні журналістської етики".

Скільки втратив Маск

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, Ілон Маск, статки якого оцінюються в 375 мільярдів доларів, став найбільшим політичним донором у Сполучених Штатах під час виборчого циклу 2024 року. Маск пожертвував близько 250 мільйонів доларів низці політичних організацій, перевершивши всіх інших індивідуальних донорів.