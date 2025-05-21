"Сделал достаточно"
Об этом Маск сообщил в интервью во время Катарского экономического форума, пишет The Wall Street Journal, информирует 24 Канал.
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"Что касается политики – я планирую тратить значительно меньше. Думаю, я уже сделал достаточно", – отметил Маск.
Что дальше
Аналитики предположили, что это решение может негативно повлиять на предвыборные перспективы республиканцев и самого Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году.
Впрочем, миллиардер оставил себе поле для маневра. Он не исключает, что снова будет вкладывать деньги в политику, если появятся веские причины.
"Если увижу потребность – буду инвестировать снова. Сейчас такой потребности не вижу", – сказал Маск.
Кроме того, на вопрос, останется ли он генеральным директором Tesla через 5 лет, Маск пошутил: "Да... Ну, если не умру".
Заметьте. Ранее Tesla и ее совет директоров категорически отрицали информацию The Wall Street Journal о якобы поиске нового генерального директора. Отреагировал на статью и Илон Маск, обвинив издание в "преднамеренной дезинформации" и "грубом нарушении журналистской этики".
Сколько потерял Маск
Согласно Bloomberg Billionaires Index, Илон Маск, состояние которого оценивается в 375 миллиардов долларов, стал крупнейшим политическим донором в Соединенных Штатах во время избирательного цикла 2024 года. Маск пожертвовал около 250 миллионов долларов ряду политических организаций, превзойдя всех других индивидуальных доноров.