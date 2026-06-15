Нічний удар по Києву: Росія знищила відділення Rozetka та бізнес-центр
У ніч на 15 червня росіяни масово атакували столицю ракетами й дронами. Внаслідок комбінованого удару пошкоджень зазнали цивільні об’єкти, зокрема бізнес-центр і відділення Rozetka.
Масована атака по Києву: які наслідки для Rozetka та бізнес-центру?
Руйнування зафіксовані в усіх 10 районах Києва – пошкоджені, зокрема, бізнес-центр, ринок, відділення мережі Rozetka. Про це повідомляє Київська міська прокуратура та співвласниця Rozetka Ірина Чечоткіна.
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Сьогодні вночі, внаслідок російської атаки, знищено одне з наших відділень у Києві. Люди не постраждали. І це зараз єдине, що має значення. Ми вдячні всім, хто був поруч цієї ночі: колегам, рятувальникам, сусідам,
– написала Чечоткіна.
Відомо, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування. Справу відкрито за фактом вчинення військовими Росії чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
Розслідування проводять слідчі СБУ у Києві та Київській області.
Скільки постраждалих внаслідок атаки на Київ?
Станом на ранок 15 червня відомо про 5 загиблих внаслідок удару по Києву. Про наслідки масованого обстрілу повідомляють глава КМВА Тимур Ткаченко та мер міста Віталій Кличко.
Спочатку було відомо про 4 загиблих. Але пізніше їх кількість зросла. Постраждала, яка перебувала у лікарні в тяжкому стані, померла.
Наразі відомо про 35 поранених. Серед них – дві дитини 5 і 6 років, а також вагітна жінка. У ДСНС розкрили масштаб руйнувань у столиці:
- Оболонський район. Тут спалахнули масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Сталося влучання у житлову 9-поверхівку. Також пошкоджено житлову забудову та сталося задимлення під'їздів.
- Солом'янський район. Ворог влучив у 9-поверховий житловий будинок.
- Деснянський район. Окупанти влучили у 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та об'єктах освіти, зокрема дитсадка.
- Дарницький район. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у приватних житлових будинках.
- Печерський район. Росіяни поцілили у 17-поверховий житловий будинок. Також внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври.
- Шевченківський район. Зайнялася пожежа на території овочевого ринку. Противник влучив у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти, у 8-поверховий житловий будинок.
- Голосіївський район. Розгорілися пожежі у житловій багатоповерхівці, на складських та інфраструктурних об'єктах.
- Святошинський район. Тут пошкоджено житлову забудову.
- Дніпровський район. Зафіксоване падіння уламків, пошкодження приватного будинку.
Які ще наслідки масованого обстрілу 15 червня?
- Після масованої російської атаки в ніч на 15 червня низка поїздів в Україні курсує із затримками. Причиною затримки потягів стали пошкодження інфраструктури та вимушені зупинки для евакуації пасажирів. В Укрзалізниці заявили, що рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку.
Під удар потрапили низка культурних об'єктів. Серед них – будівля "Мистецького арсеналу". Будівлю "Мистецького арсеналу" охопила пожежа на площі 1000 квадратних метрів. Імовірно, вона відбулася через влучання "Шахеда". На щастя, постраждалих серед людей немає. Музейна колекція теж уціліла.
Під удар також потрапила Києво-Печерська лавра. Історик і журналіст Вахтанг Кіпіані пов'язав прямий удар по Лаврі з помстою росіян за виселення РПЦ із території заповідника. Так, кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Крім того, біля Успенського собору мали незабаром встановити пам'ятник гетьману Мазепі.