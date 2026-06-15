Нічний удар по Києву: Росія знищила відділення Rozetka та бізнес-центр

У ніч на 15 червня росіяни масово атакували столицю ракетами й дронами. Внаслідок комбінованого удару пошкоджень зазнали цивільні об’єкти, зокрема бізнес-центр і відділення Rozetka.

Масована атака по Києву: які наслідки для Rozetka та бізнес-центру?

Руйнування зафіксовані в усіх 10 районах Києва – пошкоджені, зокрема, бізнес-центр, ринок, відділення мережі Rozetka. Про це повідомляє Київська міська прокуратура та співвласниця Rozetka Ірина Чечоткіна.

Дивіться також Зеленський вимагає від G7 рішучої відповіді на масований удар Росії

Сьогодні вночі, внаслідок російської атаки, знищено одне з наших відділень у Києві. Люди не постраждали. І це зараз єдине, що має значення. Ми вдячні всім, хто був поруч цієї ночі: колегам, рятувальникам, сусідам,

– написала Чечоткіна.

Відомо, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування. Справу відкрито за фактом вчинення військовими Росії чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Розслідування проводять слідчі СБУ у Києві та Київській області.

Зруйноване відділення / фото Прокуратури України

Скільки постраждалих внаслідок атаки на Київ?

Станом на ранок 15 червня відомо про 5 загиблих внаслідок удару по Києву. Про наслідки масованого обстрілу повідомляють глава КМВА Тимур Ткаченко та мер міста Віталій Кличко.

Спочатку було відомо про 4 загиблих. Але пізніше їх кількість зросла. Постраждала, яка перебувала у лікарні в тяжкому стані, померла.

Наразі відомо про 35 поранених. Серед них – дві дитини 5 і 6 років, а також вагітна жінка. У ДСНС розкрили масштаб руйнувань у столиці:

Оболонський район . Тут спалахнули масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Сталося влучання у житлову 9-поверхівку. Також пошкоджено житлову забудову та сталося задимлення під'їздів.

. Тут спалахнули масові пожежі автомобілів, житлових будинків та складських приміщень. Сталося влучання у житлову 9-поверхівку. Також пошкоджено житлову забудову та сталося задимлення під'їздів. Солом'янський район . Ворог влучив у 9-поверховий житловий будинок.

. Ворог влучив у 9-поверховий житловий будинок. Деснянський район. Окупанти влучили у 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та об'єктах освіти, зокрема дитсадка.

Окупанти влучили у 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та об'єктах освіти, зокрема дитсадка. Дарницький район . Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у приватних житлових будинках.

. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі у приватних житлових будинках. Печерський район . Росіяни поцілили у 17-поверховий житловий будинок. Також внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври.

. Росіяни поцілили у 17-поверховий житловий будинок. Також внаслідок подвійного удару виникли пожежі на території Києво-Печерської Лаври. Шевченківський район . Зайнялася пожежа на території овочевого ринку. Противник влучив у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти, у 8-поверховий житловий будинок.

. Зайнялася пожежа на території овочевого ринку. Противник влучив у нежитлову будівлю, торговельні об'єкти, у 8-поверховий житловий будинок. Голосіївський район . Розгорілися пожежі у житловій багатоповерхівці, на складських та інфраструктурних об'єктах.

. Розгорілися пожежі у житловій багатоповерхівці, на складських та інфраструктурних об'єктах. Святошинський район. Тут пошкоджено житлову забудову.

Тут пошкоджено житлову забудову. Дніпровський район. Зафіксоване падіння уламків, пошкодження приватного будинку.

Які ще наслідки масованого обстрілу 15 червня?