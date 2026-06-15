Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Як змінився графік руху поїздів?

В Укрзалізниці заявили, що рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку.

Водночас найбільше відхилення від графіку фіксується у рейсів:

53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин

75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин

21/22 Харків-Львів +3.30 годин

65/66 Київ-Суми +3.30 годин

7/8 Одеса-Харків +3 години

39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години

45/46 Харків-Ужгород +3.30 години

21/22 Львів-Харків +3.15 години

В пресслужбі Укрзалізниці нагадали, що слідкувати за запізненням рейсів можна на офіційному сайті компанії. Однак варто пам'ятати, що час затримки може змінитися, тож необхідно також уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та на борту.

Залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше. Дякуємо за розуміння. Довеземо всіх,

– йдеться в повідоменні.

Нагадаємо, вночі 15 червня російські війська завдали масованого удару по Україні. Для атаки ворог використав 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", 34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К та 611 ударних БпЛА різних типів.

На жаль, відомо про влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.

Цієї ночі основним напрямком удару був Київ. Внаслідок обстрілу в столиці загинули четверо людей, кількість потерпілих зросла до 30 осіб.