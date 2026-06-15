Массированная атака на Киев: какие последствия для Rozetka и бизнес-центра?

Разрушения зафиксированы во всех 10 районах Киева – повреждены, в частности, бизнес-центр, рынок, отделение сети Rozetka. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура и совладелица Rozetka Ирина Чечеткина.

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Сегодня ночью, в результате российской атаки, уничтожено одно из наших отделений в Киеве. Люди не пострадали. И это сейчас единственное, что имеет значение. Мы благодарны всем, кто был рядом этой ночью: коллегам, спасателям, соседям,

– написала Чечеткина.

Известно, что под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры правоохранители начали досудебное расследование. Дело возбуждено по факту совершения военными России очередного военного преступления, повлекшего гибель людей.

Расследование проводят следователи СБУ в Киеве и Киевской области.

Разрушенное отделение / фото Прокуратуры Украины

Сколько пострадавших в результате атаки на Киев?

По состоянию на утро 15 июня известно о 5 погибших в результате удара по Киеву. О последствиях массированного обстрела сообщают глава КМВА Тимур Ткаченко и мэр города Виталий Кличко.

Сначала было известно о 4 погибших. Но позже их количество возросло. Пострадавшая, которая находилась в больнице в тяжелом состоянии, скончалась.

На данный момент известно о 35 раненых. Среди них – двое детей 5 и 6 лет, а также беременная женщина. В ГСЧС раскрыли масштаб разрушений в столице:

Оболонский район . Здесь вспыхнули массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений. Произошло попадание в жилой 9-этажный дом. Также повреждена жилая застройка и произошло задымление подъездов.

. Здесь вспыхнули массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений. Произошло попадание в жилой 9-этажный дом. Также повреждена жилая застройка и произошло задымление подъездов. Соломенский район . Враг попал в 9-этажный жилой дом.

. Враг попал в 9-этажный жилой дом. Деснянский район. Оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, возник пожар. В результате падения обломков разрушены 3 частных жилых дома. Произошло возгорание на открытых территориях и объектах образования, в частности детского сада.

попали в 9-этажный жилой дом, возник пожар. В результате падения обломков разрушены 3 частных жилых дома. Произошло возгорание на открытых территориях и объектах образования, в частности детского сада. Дарницкий район . В результате падения обломков возникли пожары в частных жилых домах.

. В результате падения обломков возникли пожары в частных жилых домах. Печерский район . Россияне попали в 17-этажный жилой дом. Также в результате двойного удара возникли пожары на территории Киево-Печерской Лавры.

. Россияне попали в 17-этажный жилой дом. Также в результате двойного удара возникли пожары на территории Киево-Печерской Лавры. Шевченковский район . Возник пожар на территории овощного рынка. Противник попал в нежилое здание, торговые объекты, в 8-этажный жилой дом.

. Возник пожар на территории овощного рынка. Противник попал в нежилое здание, торговые объекты, в 8-этажный жилой дом. Голосеевский район . Разгорелись пожары в жилом многоэтажном доме, на складских и инфраструктурных объектах.

. Разгорелись пожары в жилом многоэтажном доме, на складских и инфраструктурных объектах. Святошинский район. Здесь повреждена жилая застройка.

повреждена жилая застройка. Днепровский район. Зафиксировано падение обломков, повреждение частного дома.

Каковы еще последствия массированного обстрела 15 июня?