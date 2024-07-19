Гетманцев анонсував масові скорочення в Державній податковій службі

Чисельність Державної податкової служби вже незабаром може суттєво скоротитись. Втім, як зауважується, тим, кого не скоротять – підвищать оклади.

На скільки менше стане податківців в Україні

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оголосив про плановане скорочення понад 3000 податківців. За його словами, це рішення прийнято Кабінетом Міністрів.

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Втім, розмір посадових окладів інших податківців – збільшиться.

Данило Гетманцев Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Продовжуємо реформувати податкову службу. Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності податківців на 15% (3300). За рахунок отриманої економії розмір посадових окладів податківців збільшиться. Абсолютно правильне рішення, яке не можна не підтримати.

Він також висловив надію, що підвищення окладів допоможе залучити до Податкової талановиту молодь та демобілізованих ветеранів, і, таким чином, посилити її склад.