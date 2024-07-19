На сколько меньше станет налоговиков в Украине

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объявил о планируемом сокращении более 3000 налоговиков. По его словам, это решение принято Кабинетом Министров.

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Впрочем, размер должностных окладов других налоговиков – увеличится.

Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Продолжаем реформировать налоговую службу. Кабинет министров принял решение о сокращении численности налоговиков на 15% (3300). За счет полученной экономии размер должностных окладов налоговиков увеличится. Абсолютно правильное решение, которое нельзя не поддержать.

Он также выразил надежду, что повышение окладов поможет привлечь в Налоговую талантливую молодежь и демобилизованных ветеранов, и, таким образом, усилить ее состав.