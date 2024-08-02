Чи має роботодавець право звільнити пенсіонера

Пенсійний вік може стати серйозною перешкодою для роботодавців, оскільки пенсіонери бажають продовжувати працювати, а роботодавці часто віддають перевагу молодим співробітникам.

Чи можна звільнити пенсіонера у 2024 році

Досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення працівника за ініціативою роботодавця у 2024 році. Українське законодавство не дозволяє звільняти працівників лише через досягнення пенсійного віку, але не забороняє звільнення цієї категорії працівників на загальних підставах.

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Якщо працівник, який досяг пенсійного віку, бажає продовжувати працювати, роботодавець може його звільнити з власної ініціативи лише у випадках, передбачених:

статтею 40 "Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу";

статтею 41 "Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов" КЗпП України.

Працівники пенсійного віку мають право продовжувати працювати й отримувати заробітну плату, а також отримувати пенсію, яка призначається Пенсійним фондом України.