Чи можна звільнити пенсіонера у 2024 році
Досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення працівника за ініціативою роботодавця у 2024 році. Українське законодавство не дозволяє звільняти працівників лише через досягнення пенсійного віку, але не забороняє звільнення цієї категорії працівників на загальних підставах.
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Якщо працівник, який досяг пенсійного віку, бажає продовжувати працювати, роботодавець може його звільнити з власної ініціативи лише у випадках, передбачених:
- статтею 40 "Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу";
- статтею 41 "Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов" КЗпП України.