Можно ли уволить пенсионера в 2024 году

Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя в 2024 году. Украинское законодательство не позволяет увольнять работников только из-за достижения пенсионного возраста, но не запрещает увольнение этой категории работников на общих основаниях.

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Если работник, достигший пенсионного возраста, желает продолжать работать, работодатель может его уволить по собственной инициативе только в случаях, предусмотренных:

статьей 40 "Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа";

статьей 41 "Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях" КЗоТ Украины.

Обратите внимание! Работники пенсионного возраста имеют право продолжать работать и получать заработную плату, а также получать пенсию, которая назначается Пенсионным фондом Украины.