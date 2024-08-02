Можно ли уволить пенсионера в 2024 году
Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя в 2024 году. Украинское законодательство не позволяет увольнять работников только из-за достижения пенсионного возраста, но не запрещает увольнение этой категории работников на общих основаниях.
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Если работник, достигший пенсионного возраста, желает продолжать работать, работодатель может его уволить по собственной инициативе только в случаях, предусмотренных:
- статьей 40 "Расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа";
- статьей 41 "Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа с отдельными категориями работников при определенных условиях" КЗоТ Украины.