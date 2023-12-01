Легендарний "Біг Мак" зміниться: McDonald's оновлює рецепти

Через конкурентну боротьбу за лідерство на ринку гамбургерів, мережа ресторанів McDonald's вирішила вдосконалити свої фірмові пропозиції.

Стало відомо про те, що мережа McDonald's внесе понад 50 змін у рецепти своїх бургерів. Це найбільше оновлення основного меню за останні десятиліття.

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Таке рішення компанії зумовлено зростанням конкуренції на ринку бургерів. Особливо з боку висококласних мереж швидкого харчування.

Яка ситуація у мережі McDonald's

У 2022 році продажі компанії у США зросли на 10,3% порівняно з 2,2% у Burger King і 3,9% у Wendy's. Таким чином, прибуток компанії склав – 6,2 мільярда доларів.

За даними дослідницької компанії Euromonitor, американський ринок бургерів приносить приблизно 136 мільярдів доларів щорічно.

Згідно з маркетинговим дослідженням Technom, цього року McDonald's посів 13-е місце серед американських мереж за кількістю клієнтів, які назвали їхні бургери бажаними.

Так, із 49 тисяч споживачів, лише 28% респондентів заявили, що вони хотіли б зʼїсти бургери з McDonald's. Водночас, очолила список мережа White Castle з 72% охочих, а далі Burger King – з 52%.

Акцент на якості

Керівництво вирішило модернізувати деякі з промислових технологій, які дозволяли виробляти тривалий час дешеві, одноманітні бургери.

Ми можемо робити це швидко, оперативно та безпечно, але це не обов'язково буде смачно. Тому ми хочемо включити якість у те, що ми робимо,

– стверджує Кріс Янг, старший директор McDonald's з глобальної стратегії меню.

За даними маркетингових компаній, продажі високоякісних мереж бургерів швидкого обслуговування зростають швидше. Тому, ймовірно, у деяких випадках McDonald's піде на відновлення практик, від яких давно відмовився в гонитві за швидкістю.

Що буде з "Біг Маком"

Нині зміни впроваджуються в США, а саме у рецептурі "Біг Мака":

дві цільнояловичі котлети готуватимуться меншими партіями для більш рівномірного прожарювання;

додається спеціальний соус;

салат, сир і мариновані огірки були переосмислені – стануть більш свіжими і м'якими;

булочка тепер являтиме собою змащену маслом бріош з додаванням кунжуту.

Після тестування нової версії бургерів в Австралії, McDonald's тепер поширює результати на 13 460 закладів у США, найбільшому ринку мережі. До початку 2024 року McDonald's має на меті охопити всі американські заклади.

За оцінками компанії Datassential, 68% американців їдять бургери в ресторанах швидкого харчування принаймні раз на місяць.