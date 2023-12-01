Легендарний "Біг Мак" зміниться: McDonald's оновлює рецепти
Джерело:The Wall Street Journal
Через конкурентну боротьбу за лідерство на ринку гамбургерів, мережа ресторанів McDonald's вирішила вдосконалити свої фірмові пропозиції.
Стало відомо про те, що мережа McDonald's внесе понад 50 змін у рецепти своїх бургерів. Це найбільше оновлення основного меню за останні десятиліття.
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Таке рішення компанії зумовлено зростанням конкуренції на ринку бургерів. Особливо з боку висококласних мереж швидкого харчування.
Яка ситуація у мережі McDonald's
У 2022 році продажі компанії у США зросли на 10,3% порівняно з 2,2% у Burger King і 3,9% у Wendy's. Таким чином, прибуток компанії склав – 6,2 мільярда доларів.Цікаво! За даними дослідницької компанії Euromonitor, американський ринок бургерів приносить приблизно 136 мільярдів доларів щорічно.
Згідно з маркетинговим дослідженням Technom, цього року McDonald's посів 13-е місце серед американських мереж за кількістю клієнтів, які назвали їхні бургери бажаними.
Так, із 49 тисяч споживачів, лише 28% респондентів заявили, що вони хотіли б зʼїсти бургери з McDonald's. Водночас, очолила список мережа White Castle з 72% охочих, а далі Burger King – з 52%.
Акцент на якості
Керівництво вирішило модернізувати деякі з промислових технологій, які дозволяли виробляти тривалий час дешеві, одноманітні бургери.
Ми можемо робити це швидко, оперативно та безпечно, але це не обов'язково буде смачно. Тому ми хочемо включити якість у те, що ми робимо,
– стверджує Кріс Янг, старший директор McDonald's з глобальної стратегії меню.
За даними маркетингових компаній, продажі високоякісних мереж бургерів швидкого обслуговування зростають швидше. Тому, ймовірно, у деяких випадках McDonald's піде на відновлення практик, від яких давно відмовився в гонитві за швидкістю.
Що буде з "Біг Маком"
Нині зміни впроваджуються в США, а саме у рецептурі "Біг Мака":
- дві цільнояловичі котлети готуватимуться меншими партіями для більш рівномірного прожарювання;
- додається спеціальний соус;
- салат, сир і мариновані огірки були переосмислені – стануть більш свіжими і м'якими;
- булочка тепер являтиме собою змащену маслом бріош з додаванням кунжуту.
Після тестування нової версії бургерів в Австралії, McDonald's тепер поширює результати на 13 460 закладів у США, найбільшому ринку мережі. До початку 2024 року McDonald's має на меті охопити всі американські заклади.Цікаво! За оцінками компанії Datassential, 68% американців їдять бургери в ресторанах швидкого харчування принаймні раз на місяць.