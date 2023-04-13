У Білорусі McDonald's буде працювати під новою назвою

Білорусь вочевидь вирішила наслідувати приклад Росії та Казахстану й все ж таки залишити McDonald's на своєму ринку, однак під іншою назвою. Також білоруська версія ресторану швидкого харчування працюватиме під іншим логотипом.

Нова назва та логотип

Керівна компанія мережі подала заявку на реєстрацію бренду Mak.by, повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також У Казахстані знов запрацював McDonald’s, але без назви

Назва компанії вказується білими буквами на темно-зеленому фоні.

вказується білими буквами на темно-зеленому фоні. Що стосується логотипа, то він виглядатиме як контур жовтого серця.

Наразі мережа ресторанів швидкого харчування працюють під вивіскою "Ми відкриті". До слова під такою ж назвою відкривалась мережа у Казахстані, після того, як McDonald's повідомили, що йдуть з ринку через проблеми з поставками м'яса.

Також ходили чутки, що мережа відкриється під назвою "Вкусно і точка", однак самопроголошений президент Лукашенко ніби то відкинув цей варіант.

Вихід McDonald's з Білорусі