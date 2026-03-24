У Миколаєві відкривається McDonald's: Віталій Кім назвав точну дату

У Миколаєві готуються знову відкрити ресторан McDonald's, який не працював із 2022 року. Запуск можуть провести вже згодом.

Коли McDonald's відкриється у Миколаєві?

Зараз тривають останні підготовчі роботи перед відкриттям закладу, як розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише "Економічна правда".

Дивіться також У центрі Львова відкрили новий McDonald's: який вигляд він має

За його словами, ресторан McDonald's запрацює наприкінці березня. До слова, ще 18 лютого він згадував про перемовини з представниками компанії й тоді зазначав, що отримав запевнення щодо швидкого повернення закладу:

Мав розмову з керівництвом McDonald's – мене запевнили, що ресторан у Миколаєві відкриють найближчим часом,

– розповів Кім.

Водночас у самій компанії раніше були обережнішими в оцінках. Там пояснювали, що рішення залежить не лише від внутрішніх планів, а й від зовнішніх обставин. Конкретні дати тоді не називали.

У мережі також нагадують, що про відкриття повідомляють уже в день запуску – через офіційний сайт і соцмережі.

Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень у 2022 – 2025 роках, пише "Інтерфакс-Україна".

У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.

Кількість клієнтів за 2025 рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі у 2025 році зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.

Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:

Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.

Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.

Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.

У 2026 році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.

