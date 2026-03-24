У Миколаєві відкривається McDonald's: Віталій Кім назвав точну дату
- McDonald's у Миколаєві планують відкрити вже згодом після завершення підготовчих робіт.
- У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів в Україні, зокрема вперше в Закарпатській області, а кількість клієнтів зросла на 17%.
У Миколаєві готуються знову відкрити ресторан McDonald's, який не працював із 2022 року. Запуск можуть провести вже згодом.
Коли McDonald's відкриється у Миколаєві?
Зараз тривають останні підготовчі роботи перед відкриттям закладу, як розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише "Економічна правда".
Дивіться також У центрі Львова відкрили новий McDonald's: який вигляд він має
За його словами, ресторан McDonald's запрацює наприкінці березня. До слова, ще 18 лютого він згадував про перемовини з представниками компанії й тоді зазначав, що отримав запевнення щодо швидкого повернення закладу:
Мав розмову з керівництвом McDonald's – мене запевнили, що ресторан у Миколаєві відкриють найближчим часом,
– розповів Кім.
Водночас у самій компанії раніше були обережнішими в оцінках. Там пояснювали, що рішення залежить не лише від внутрішніх планів, а й від зовнішніх обставин. Конкретні дати тоді не називали.
У мережі також нагадують, що про відкриття повідомляють уже в день запуску – через офіційний сайт і соцмережі.
Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?
ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень у 2022 – 2025 роках, пише "Інтерфакс-Україна".
У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.
Кількість клієнтів за 2025 рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі у 2025 році зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.
Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:
- Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.
- Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.
- Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.
У 2026 році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.
У 2026 році з'явиться новий McDonald's в Буковелі, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року. Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.
Торік McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.