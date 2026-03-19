Що відомо про новий McDonald's у Львові?
Ресторан відкрили на площі Ринок, пише NV.
Дивіться також На Київщині запрацював новий McDonald’s: де відкрили ресторан
Під час облаштування локації команда зробила акцент на збереженні історичної спадщини будівлі: частково відреставрували фасади, відновили внутрішні конструкції та привели до ладу дах.
Крім цього, у приміщенні модернізували інженерні комунікації, водночас залишивши автентичні деталі інтер’єру. Загальна площа ресторану становить 935 квадратних метрів:
- на першому рівні облаштували 38 посадкових місць;
- ще 148 – у підвалі.
Гості можуть робити замовлення щодня з 7:00 до 23:00 – через сім терміналів самообслуговування або скориставшись доставкою "МакДелівері".
У новому закладі працевлаштували близько 80 людей. Це вже 124-й ресторан мережі в Україні та 14-й у Львові.
Новий McDonald's у Львові / фото NV
Новини McDonald's
У 2026 році з'явиться новий McDonald's в Буковелі, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року. Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.
Торік McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.
Улітку 2025 року McDonald's в Україні почав працевлаштовувати підлітків з 16 років, пропонуючи гнучкий графік роботи та обмеження на тривалість робочого тижня. Компанія інвестуватиме в навчання молодих працівників, сприяючи розвитку професійних навичок та особистих якостей.