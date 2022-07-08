McDonald's може відновити роботу вже у серпні чи вересні

Мережа McDonald's, яка припинила роботу в Україні з початком повномасштабного вторгнення росії, може нарешті відновити свою роботу. Українці зможуть поласувати улюбленим чізбургером та картоплею орієнтовно у серпні – вересні.

Це підтверджує проєкт рішення міської ради Києва щодо передачі в оренду на 10 років ділянок на проспекті Оболонському, 26 відомому закладу харчування.

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За цією адресою вже розташований один з ресторанів мережі, але всі заклади були тимчасово закриті через війну. Цим рішенням компанія "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" знову оформляє право оренди землі.



Проєкт рішення щодо передачі в оренду на 10 років земельних ділянок / Скриншот 24 каналу

McDonald's готується до відкриття і змінює протоколи безпеки

Раніше CEO офісу McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова розповіла, що мережа працює над відновленням роботи в Україні. Хоч вона і не назвала конкретних термінів, але зазначила, що, готуючись до відкриття, компанія оновлює протоколи безпеки.

За словами Бадрітдінової, компанія перевіряє, чи є поблизу ресторанів бомбосховища. Під час повітряної тривоги заклади мають терміново зачинятися, що є досить непростим процесом, бо ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів.

Керівник одного з київських ресторанів McDonald's повідомив ЗМІ, що мережа начебто готується до відкриття з серпня , якщо будуть дотримані відповідні правила безпеки.

Додамо, що після початку повномасштабної війни мережа McDonald's в Україні зачинилась. Зазначали, що таке рішення схвалили задля безпеки співробітників. У травні компанія засмутила своїх прихильників, наголосивши, що всі ресторани в Україні залишаться зачиненими до кінця війни.

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