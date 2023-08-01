McDonald's створює новий бренд з талісманом, якому десятки років

Всесвітньо відома мережа закладів швидкого харчування оголосила про запуск нового бренду, концепція якого буде сфокусована на мініресторанах. Більше про це – читайте далі.

Новий ресторанний бізнес від McDonald's буде називатися CosMc's. Перші заклади планують відкрити уже на початку 2024 року.

Варте уваги Heineken не може продати бізнес у Росії: на які труднощі скаржиться компанія

McDonald's створює новий бренд

Американська компанія має на меті протестувати концепцію CosMc's у кількох місцях в обмеженій географії. Цікаво, що найменування нового бренду має свою історію у компанії McDonald's.

Річ у тому, що персонаж CosMc вперше десятки років тому з'явився в рекламі мережі закладів. Він був прибульцем з космосу, який прагнув отримати їжу від McDonald's.

За допомогою штучного інтелекту можна поглянути, як би виглядав McDonald's 300 років тому. Йдеться про упакування для бренду. Феноменальні фото можна переглянути за посиланням

Звернути увагу на талісман з минулого компанію наштовхнули результати за другий квартал 2023 року, під час його мережа презентувала для своїх клієнтів обід Grimace Birthday Meal, до якого входив молочний коктейль яскраво-фіолетового кольору.

Головним героєм цієї кампанії був ще один талісман McDonald's – Гримас, пише New York Post. У результаті це стало однією із найкращих кампаній в історії мережі закладів швидкого харчування.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Додамо, що це не останнє нововведення, яке запроваджує американська компанія. Для прикладу, у квітні у McDonald's оголосили про зміну рецепта більшості бургерів, які наявні у меню задля підвищення якості продукції.

На момент створення цього матеріалу, ціна акцій компанії McDonald's коливається на рівні 293,20 долара за штуку. Ринкова капіталізація мережі становить 214,06 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.