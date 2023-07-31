Пивоварний концерн Heineken давно намагається продати свій російський бізнес та покинути ринок окупантів. Втім, росіяни усіляко блокують таку можливість.

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Чому Heineken не може покинути Росію

Як йдеться у повідомленні компанії, заявку на продаж свого бізнесу у Росії нідерландський офіс подав ще у квітні. Попри спроби завершити транзакцію, влада росіян усіляко блокує угоду.

Останні події у Росії показують, що для бізнесу стало ще складніше отримати дозвіл на вихід,

– бідкаються у компанії.

Окрім того, Heineken констатував, що їхні активи тепер повністю знецінені. Компанія заявляє, що не отримує жодного прибутку від поточних операцій, а також не отримає грошей від завершення угоди про продаж бізнесу у Росії. Йдеться про репутацію, а не заробіток.

Heineken повідомив, що робитиме все для виходу з Росії, але терміни залежать не від компанії.