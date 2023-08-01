Новый ресторанный бизнес от McDonald's будет называться CosMc's. Первые заведения планируют открыть уже на начале 2024 года.

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McDonald's создает новый бренд

Американская компания стремится протестировать концепцию CosMc's в нескольких местах в ограниченной географии. Интересно, что название нового бренда имеет свою историю в компании McDonald's.

Дело в том, что персонаж CosMc впервые десятки лет тому назад появился в рекламе сети заведений. Он был пришельцем из космоса, который стремился получить еду от McDonald's.

К теме! С помощью искусственного интеллекта можно посмотреть, как выглядел McDonald's 300 лет назад. Речь идет об упаковке для бренда. Феноменальные фото можно просмотреть по ссылке.

Обратить внимание на талисман из прошлого компанию натолкнули результаты за второй квартал 2023 года, во время его сети презентовала для своих клиентов обед Grimace Birthday Meal, в который входил молочный коктейль ярко-фиолетового цвета.

Главным героем этой кампании был еще один талисман McDonald's – Гримас, пишет New York Post. В результате это явилось одной из лучших кампаний в истории сети заведений быстрого питания.

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Добавим, что это не последнее новшество, которое вводит американская компания. К примеру, в апреле в McDonald's объявили об изменении рецепта большинства бургеров, которые имеются в меню для повышения качества продукции.

На момент создания этого материала цена акций компании McDonald's колеблется на уровне 293,20 доллара за штуку. Рыночная капитализация сети составляет 214,06 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.