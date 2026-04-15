McDonald's офіційно запустив "світове меню" в Україні: які є страви та скільки коштують
- McDonald's в Україні запустив "світове меню" з 13 страв із 8 країн, яке буде доступне до 24 червня 2026 року або до розпродажу.
- У меню включено різноманітні страви, такі як бургери, роли, снеки, соуси, десерти та напої з Канади, Кіпру, Японії, Сінгапуру, Хорватії, Китаю, Індонезії та Маврикію з цінами від 20 до 297 гривень.
З 15 квітня у ресторанах McDonald's в Україні запустили кампанію “Пограбування світового меню”. Завдяки цьому укранці зможу скуштувати смаки з усього світу, як повідомили в мережі.
Коли буде "світове меню" в McDonald's?
"Пограбування світового меню" – це перша в історії McDonald's європейська кампанія, що розгортається водночас у кількох країнах, повідомили в компанії.
Відомо, що новинки будуть доступні в усіх відкритих ресторанах в Україні з 15 квітня до 24 червня 2026 року або до моменту розпродажу страв.
13 легендарних страв з 8 різних країн тепер доступні і в "МакДональдз" в Україні. Уперше клієнти зможуть насолодитись смаками, які вже стали улюбленими на інших ринках. Замовити їх можна буде в залі ресторану за допомогою терміналів самообслуговування, на "МакДрайві", через "МакДелівері" або скориставшись послугою "Мобільне замовлення" в застосунку мережі,
– повідомили в мережі.
Які ціни на позиції у "світовому меню"?
Бургери та роли:
- "Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер" із Канади – 209 гривень;
- "Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял" із Канади – 297 гривень;
- "МакКріспі Хот Хані" з Канади – 198 гривень;
- Рол із креветками з Кіпру – 179 гривень;
Снеки та соуси:
- "МакШейкер Фрі" зі смаком Рамен із Японії – 99 гривень;
- "МакШейкер Фрі" зі смаком Сиру та Трюфеля із Сінгапуру – 99 гривень;
- Креветки (в кількості 3 шт. та 5 шт.) із Хорватії – 115 або 189 гривень;
- Соус зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру – 30 гривень;
- Соус "Сичуанський стиль" із Китаю – 30 гривень;
- Коктейльний соус із Хорватії – 20 гривень.
Десерт:
- "МакФлурі Попкорн-Карамель" із Індонезії – 109 гривень.
Напої:
- "McFizz Сакура" з Японії – 85 гривень;
- "McFizz Манго" з Маврикію – 85 гривень.
Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?
ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень у 2022 – 2025 роках, пише "Інтерфакс-Україна".
У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.
Кількість клієнтів за 2025 рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі у 2025 році зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.
Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:
- Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.
- Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.
- Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.
У 2026 році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.
Новини McDonald's
У 2026 році з'явиться новий McDonald's в Буковелі, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року. Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.
McDonald's випустив "Pro Gamer Menu" у Туреччині, що включає Біг Мак, картоплю фрі, колу, цибулеві кільця та спеціальний девайс Archie. Він допомагає геймерам уникнути AFK, утримуючи стіки на геймпаді активними, щоб персонаж залишався в русі.
Торік McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.