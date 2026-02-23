McDonald's шукає працівників в одному з міст України: де планують відкриття
- McDonald's планує відкрити заклад на півдні України.
- Зараз відкрита вакансія для працівника закладу, і мережа готується до повторного відкриття в місті.
McDonald's, ймовірно, готується до відкриття в Миколаєві. Тому зараз на сайті мережі розпочали прийом анкет на одну з посад.
Вакансії у McDonald's
Персонал шукають для закладу на вулиці Павла Скоропадського, 43 в Миколаєві, як стало відомо з сайту McDonald's.
Зараз відкрита одна вакансія під назвою "працівник закладу", бажаючі можуть відправити роботодавцю свою анкету. Ще одна вакансія – працівник нічної зміни – буде відкрита вже найближчим часом.
Коли відкриють McDonald's у Миколаєві?
Мережа згодом планує повторне відкриття у Миколаєві, повідомив голова Миколаївська ОВА Віталій Кім.
За словами посадовця, він мав розмову з керівництвом McDonald's в Україні, яке запевнило, що мережа знову запрацює в Миколаєві.
Новини McDonald's
У 2026 році з'явиться новий McDonald's в Буковелі, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року. Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.
Торік McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.
Улітку 2025 року McDonald's в Україні почав працевлаштовувати підлітків з 16 років, пропонуючи гнучкий графік роботи та обмеження на тривалість робочого тижня. Компанія інвестуватиме в навчання молодих працівників, сприяючи розвитку професійних навичок та особистих якостей.