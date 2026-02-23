McDonald's шукає працівників в одному з міст України: де планують відкриття

McDonald's, ймовірно, готується до відкриття в Миколаєві. Тому зараз на сайті мережі розпочали прийом анкет на одну з посад.

Вакансії у McDonald's

Персонал шукають для закладу на вулиці Павла Скоропадського, 43 в Миколаєві, як стало відомо з сайту McDonald's.

Зараз відкрита одна вакансія під назвою "працівник закладу", бажаючі можуть відправити роботодавцю свою анкету. Ще одна вакансія – працівник нічної зміни – буде відкрита вже найближчим часом.

Вакансії у McDonald's Миколаїв / скриншот 24 Каналу з сайту McDonald's

Коли відкриють McDonald's у Миколаєві?

Мережа згодом планує повторне відкриття у Миколаєві, повідомив голова Миколаївська ОВА Віталій Кім.

За словами посадовця, він мав розмову з керівництвом McDonald's в Україні, яке запевнило, що мережа знову запрацює в Миколаєві.

