Не впоралися з гігієною: в якій країні McDonald's одним махом закриє усі ресторани

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's нещодавно звітувала про падіння прибутків на глобальному рівні. На деяких ринках доводиться вдаватися до кардинальних кроків.

Жодного McDonald's на країну

Вже незабаром на Шрі-Ланці, острівній країні в Індійському океані, не буде ні одного ресторану McDonald's. Їх тут було 12, але через розірвання угоди з партнером найближчим часом вони зачинять свої двері для відвідувачів.

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Материнська компанія вирішила розірвати угоду з франчайзером через стандартні проблеми,

– прокоментував рішення Санат Віджевардан, адвокат McDonald's.

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Договір був припинений ще в середу, але ресторани працювали ще кілька днів, тож у відвідувачів була можливість "попрощатися". Також у ЗМІ вигулькнула інформація, що McDonald's подав на Abans до суду через звинувачення у недотриманні норм гігієни.

У McDonald's також запевняють, що можуть повернутися на ринок Шрі-Ланки, однак лише з новим франчайзером.