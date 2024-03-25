Жодного McDonald's на країну
Вже незабаром на Шрі-Ланці, острівній країні в Індійському океані, не буде ні одного ресторану McDonald's. Їх тут було 12, але через розірвання угоди з партнером найближчим часом вони зачинять свої двері для відвідувачів.
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Материнська компанія вирішила розірвати угоду з франчайзером через стандартні проблеми,
– прокоментував рішення Санат Віджевардан, адвокат McDonald's.
Договір був припинений ще в середу, але ресторани працювали ще кілька днів, тож у відвідувачів була можливість "попрощатися". Також у ЗМІ вигулькнула інформація, що McDonald's подав на Abans до суду через звинувачення у недотриманні норм гігієни.
У McDonald's також запевняють, що можуть повернутися на ринок Шрі-Ланки, однак лише з новим франчайзером.