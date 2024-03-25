Ни одного McDonald's на страну
Уже вскоре на Шри-Ланке, островной стране в Индийском океане, не будет ни одного ресторана McDonald's. Их здесь было 12, но из-за расторжения соглашения с партнером в ближайшее время они закроют свои двери для посетителей.
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Материнская компания решила расторгнуть соглашение с франчайзером из-за стандартных проблем,
– прокомментировал решение Санат Виджевардан, адвокат McDonald's.
Договор был прекращен еще в среду, но рестораны работали еще несколько дней, поэтому у посетителей была возможность "попрощаться". Также в СМИ появилась информация, что McDonald's подал на Abans в суд из-за обвинений в несоблюдении норм гигиены.
В McDonald's также уверяют, что могут вернуться на рынок Шри-Ланки, однако только с новым франчайзером.