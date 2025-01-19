Мемкоїн Трампа стає популярнішим: ціна нової криптовалюти різко здорожчала за добу
- Криптовалюта Дональда Трампа виросла на 578% за день, з обсягом торгів понад 11 мільярдів доларів.
- Криптомонета TRUMP створена на блокчейні Solana і позиціонується як мем-токен, що поєднує цифрові активи і соціальний рух.
Лише за 1 день криптовалюта Дональда Трампа виріс на 578%. Обсяг торгів TRUMP Coin за добу перевищив 11 мільярдів доларів.
Люди називають криптовалюту Трампа "мемкоїном". Про це пише 24 Канал.
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Монета Трампа різко здорожчала
Дональд Трамп запустив власну криптовалюту. У перший день користувачам було доступно 200 мільйонів монет, а протягом трьох років їхня кількість має зрости до 1 мільярда. Новообраний президент США не був прихильником "крипти", але під час передвиборчої кампанії обіцяв зробити Сполучені Штати "криптостолицею планети".
Станом на 19 січня криптомонета $TRUMP" коштує понад 45 доларів.
За інформацією деяких американських ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп плану оголосити криптовалютну політику національним пріоритетом.
Монета Трампа– це новий криптовалютний токен, створений на блокчейні Solana. Мем-токен поєднує у собі елементи цифрових активів та соціального руху. За офіційною інформацією від розробників проєкту, токен створено для святкування лідерства та незламного духу Дональда Трампа.
Запуск криптомонети Трампа викликав величезний резонанс у фінансовому світі. Новина не встигла розлетітися мережею, як ринкова капіталізація мемкоїна сягнула 5,74 мільярда доларів, а обсяг торгів за добу перевищив 11 мільярдів доларів. Ймовірно, в поціновувачів "крипти" з'явився неабиякий інтерес до цього проєкту.
Аналітики припускають, що криптомонета Трампа може стати початком нової ери у взаємодії політики та цифрових активів.