Мемкоїн Трампа стає популярнішим: ціна нової криптовалюти різко здорожчала за добу

Лише за 1 день криптовалюта Дональда Трампа виріс на 578%. Обсяг торгів TRUMP Coin за добу перевищив 11 мільярдів доларів.

Люди називають криптовалюту Трампа "мемкоїном". Про це пише 24 Канал.

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Монета Трампа різко здорожчала

Дональд Трамп запустив власну криптовалюту. У перший день користувачам було доступно 200 мільйонів монет, а протягом трьох років їхня кількість має зрости до 1 мільярда. Новообраний президент США не був прихильником "крипти", але під час передвиборчої кампанії обіцяв зробити Сполучені Штати "криптостолицею планети".

Станом на 19 січня криптомонета $TRUMP" коштує понад 45 доларів.

Власна криптовалюта Трампа різко здорожчала за день / Скриншот 24 Каналу

За інформацією деяких американських ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп плану оголосити криптовалютну політику національним пріоритетом.

Монета Трампа – це новий криптовалютний токен, створений на блокчейні Solana. Мем-токен поєднує у собі елементи цифрових активів та соціального руху. За офіційною інформацією від розробників проєкту, токен створено для святкування лідерства та незламного духу Дональда Трампа.

Запуск криптомонети Трампа викликав величезний резонанс у фінансовому світі. Новина не встигла розлетітися мережею, як ринкова капіталізація мемкоїна сягнула 5,74 мільярда доларів, а обсяг торгів за добу перевищив 11 мільярдів доларів. Ймовірно, в поціновувачів "крипти" з'явився неабиякий інтерес до цього проєкту.

Аналітики припускають, що криптомонета Трампа може стати початком нової ери у взаємодії політики та цифрових активів.