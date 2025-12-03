Масові страйки дали результати: Starbucks виплатить працівникам 35 мільйонів доларів
- Starbucks виплатить понад 35 мільйонів доларів компенсації працівникам Нью-Йорка за стабільний графік роботи та скорочені години.
- Розслідування виявило, що Starbucks порушив закон про справедливий робочий тиждень понад півмільйона разів з 2021 року.
Мережу кав’ярень Starbucks звинувачують у порушенні трудових прав, через що працівники виходять на масові страйки, вимагаючи кращих умов. Тепер компанія виплатить працівникам Нью-Йорка компенсацію.
Starbucks виплатить компенсацію працівникам
Компанія Starbucks погодилася виплатити понад 35 мільйонів доларів тисячам працівників у Нью-Йорку, пише 24 Канал з посиланням на BBC.
Дивіться також Після масштабного збою найбільший виробник літаків Airbus скорочує плани поставок
Це роблять, щоб врегулювати претензії міста щодо того, що компанія відмовила працівникам у стабільному графіку роботи та довільно скоротила їхні години.
За словами міських чиновників, понад 15 000 погодинних працівників отримуватимуть 50 доларів за кожен тиждень, який вони відпрацювали з липня 2021 року по липень 2024 року. Угода з'явилася на тлі тиску на мережу кав'ярень щодо покращення умов праці по всій країні.
У своїй заяві Starbucks заявила, що "прагне створити найкращі робочі місця в роздрібній торгівлі та забезпечити дотримання всіх законів у нашій практиці". Компанія додала, що нещодавно окреслила плани інвестувати 500 мільйонів доларів у покращення кадрового забезпечення та навчання кав’ярень.
Що відомо про страйки працівників Starbucks?
Чиновники Нью-Йорка розпочали розслідування Starbucks у 2022 році – розслідування, яке почалося з десятків скарг працівників і охопило всі локації Starbucks по всьому місту, передає 24 Канал з посиланням на New York Post.
У заяві чиновників йдеться, що відділ захисту працівників міста виявив "схему системних порушень". За їхніми словами, Starbucks порушив міський закон про справедливий робочий тиждень понад півмільйона разів з 2021 року.
У листопаді 2025 року страйк профспілки Starbucks розпочався в багатьох місцях США. Профспілка заявила, що близько 1000 барист беруть участь у страйку в понад 40 містах у "День червоної чашки" – один з найбільших щорічних розпродажів кав’ярні. Це вже третій страйк, який охопив мережу з моменту її створення чотири роки тому.
Що ще відомо про Starbucks?
Starbucks продає 60% свого бізнесу в Китаї інвестиційній компанії Boyu Capital за 4 мільярди доларів, плануючи закрити угоду до початку 2026 року. Партнерство з Boyu Capital має на меті покращити обслуговування та збільшити кількість магазинів Starbucks у Китаї з 8 000 до понад 20 000.
Мережа Starbucks закриває сотні кав’ярень у США, що може вплинути на ринок нерухомості через зниження пішохідного трафіку та споживчого попиту. Їхня кількість у США та Канаді скоротиться на 1% до кінця 2025 фінансового року в рамках реструктуризації для відновлення продажів.
Станом на 2022 рік компанія Starbucks мала понад 35 тисяч магазинів у 80 країнах світу. Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що дохід компанії склав 9,4 мільярда доларів, але попри це продажі в магазинах впали на 4%, що 6%-м зниженням відвідувань.