Meta виділила 1,5 мільйона доларів фінансування на рекламу для українського бізнесу, – Федоров

Техногігант Meta виділив для українських підприємців 1,5 мільйона доларів фінансування. У межах програми малий та середній бізнес може отримати 1 тисячу доларів на рекламну кампанію у Facebook або Instagram.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у телеграмі. Він зауважив, що програма допоможе українським підприємцям розкрити свій потенціал.

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Як отримати 1 тисячу доларів на рекламу у соцмережах Meta

За словами Михайла Федорова, потужний малий та середній бізнес є основою економіки успішної країни. Допомога від Meta дозволить українським підприємцям залучити нових клієнтів, масштабувати власні проєкти й підтримати українську економіку.

Щоб подати заявку й отримати 1 тисячу доларів на рекламну кампанію у Facebook або Instagram у межах програми, підприємцям необхідно:

мати зареєстроване в Україні підприємство;

керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook;

мати дійсний рекламний обліковий запис.

Команда Мінцифри та Дія.Бізнес активно працювала з Meta над запуском цієї програми. Адже розуміємо, наскільки важливо підтримати малий та середній бізнес,

– зауважив Федоров.

До слова, ознайомитись із деталями програми й процесом подання заявки можна за посиланням.