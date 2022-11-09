Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у телеграмі. Він зауважив, що програма допоможе українським підприємцям розкрити свій потенціал.
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Як отримати 1 тисячу доларів на рекламу у соцмережах Meta
За словами Михайла Федорова, потужний малий та середній бізнес є основою економіки успішної країни. Допомога від Meta дозволить українським підприємцям залучити нових клієнтів, масштабувати власні проєкти й підтримати українську економіку.
Щоб подати заявку й отримати 1 тисячу доларів на рекламну кампанію у Facebook або Instagram у межах програми, підприємцям необхідно:
- мати зареєстроване в Україні підприємство;
- керувати українською бізнес-сторінкою у Facebook;
- мати дійсний рекламний обліковий запис.
Команда Мінцифри та Дія.Бізнес активно працювала з Meta над запуском цієї програми. Адже розуміємо, наскільки важливо підтримати малий та середній бізнес,
– зауважив Федоров.
До слова, ознайомитись із деталями програми й процесом подання заявки можна за посиланням.