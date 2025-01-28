Тендерна війна за TikTok: Трамп підтвердив про намір Microsoft купити соцмережу

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що корпорація Microsoft веде переговори про можливе придбання соціальної мережі TikTok. Глава Білого дому сподівається, що угода спровокує тендерну боротьбу серед компаній.

Тендерні війни за TikTok

Microsoft поки що відмовилася від коментарів щодо заяви президента. Трамп зазначив, що його адміністрація підтримує ідею конкурентної боротьби за покупку TikTok, оскільки це дозволить досягти найвигідніших умов угоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Мені подобаються тендерні війни, тому що вони гарантують найкращу угоду. Якщо я підпишу, хтось придбає платформу, заплатить значну суму грошей, створить нові робочі місця, збереже платформу відкритою і зробить її безпечною. Якщо я не підпишу, TikTok закриється,

– заявив Трамп.

Заборона TikTok у США

Трамп також видав указ, який відкладає заборону TikTok у США на 75 днів. Згідно з цим законом, китайська компанія ByteDance має продати соцмережу американському покупцеві або компанії з країни-союзника.

Важливо! За даними NPR, Microsoft разом із групою інвесторів є одним із головних претендентів на покупку TikTok. Імовірно, ByteDance збереже міноритарну частку в платформі, а контроль за алгоритмами, оновленнями програмного забезпечення та збиранням даних перейде до компанії Oracle.

Ба більше, за даними джерел видання, серверна інфраструктура Oracle вже забезпечує значну частину функціонування TikTok. У разі укладення угоди Oracle отримає можливість ефективно контролювати роботу соцмережі та мінімізувати вплив китайської сторони.