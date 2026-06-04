Офісний графік з 9 до 17 більше не в моді: молодь масово обирає мікрошифтинг

Звичний робочий день із ранкового старту та завершенням о 17:00 поступово втрачає популярність серед молодих працівників. Представники покоління Z дедалі частіше обирають так званий мікрошифтинг.

Що таке мікрошифтинг і в чому його переваги?

Мікрошифтинг – це формат роботи, за якого графік підлаштовується під особисте життя, а не навпаки. Особливо активно ця модель поширюється серед тих, хто працює дистанційно, пише Știrile PRO TV.

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Мікрошифтінг передбачає поділ робочого графіка на менші зміни, розподілені протягом дня, що чергуються з перервами. Це робиться за згодою роботодавця та доступно для тих, хто працює з дому.

У мене є співробітники, які ходять до терапевта, люди, які роблять акцент на спорті, займаються фізичною активністю, вони зміщують свій графік, більше не працюють з ранку, є ті, хто починає з 11,

– заявила підприємниця Роксана Попеску.

Ті, хто працює таким чином, посеред дня присвячують час родині, дому, здоров'ю або гарному самопочуттю.

Я точно знаю, як організувати свій день і завдання, які маю виконати до кінця дня, і, оскільки я можу організуватися так, як мені зручніше, я знаю, як дозувати і час. Мій графік зовсім не класичний, не 9 – 17. Я вирішила, що не хочу мати рутину, щоб мені самій було краще,

– заявила одна дівчина.

Відомо, що при мікрошифтингу працівники відходять від концепції "відсидіти вісім годин за ноутбуком" і концентруються на результаті. Автономія та відсутність вигорання – це лише дві з переваг. Роботодавці кажуть, що результати працівників не погіршаться, а продуктивність може навіть зрости.

Загалом сьогодні дедалі більше HR-фахівців розглядають мікрошифтинг як один із способів залучити молодих працівників і втримати таланти в компанії.

Це тренд, і особливо його шукає молоде покоління, а це означає, що було б добре піти їм назустріч. Багато роботодавців, щоб залучити їх, вже впроваджують такий графік роботи. Дуже важливо перейти від відпрацьованих годин до якості, до результату,

– наголосила HR-фахівець Ілеана Бринзан.

Як мікрошифтинг став трендом у світі?

Ідея гнучкого розподілу робочого часу вже виходить за межі окремих компаній і поступово перетворюється на міжнародний тренд.

Наприклад, у Великій Британії та Франції майже 70% працівників приваблюють мікрозміни, згідно з опитуванням, проведеним американською компанією щодо гнучкого графіка роботи.

Які тренди фіксують на ринку праці в Україні?