Україна конфіскувала продукцію з заводу російського мільярдера: скільки мільйонів коштує метал

Російський мільярдер Комаров намагався ввезти в Україну велику кількість металопродукції. Тепер вона належить нашій державі.

В Україні продовжують арешт та конфіскацію майна й активів російських окупантів. "Невтішні" новини добралися і до російського мільярдера Комарова.

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Конфіскація продукції з заводу росіянина

Ще до початку повномасштабного вторгення одне з українських підприємств замовило металопродукцію на російському заводі, власником якого є мільярдер Андрій Комаров. Уся продукція до цього часу перебувала на українській митниці.

Російський мільярдер Андрій Комаров перебуває під санкціями РНБО. Обмеження щодо олігарха наклали 19 жовтня 2022 року, термін дії – 10 років.

У травні 2023 року українські підприємці створили численні фірми-прокладки та намагалися розмитнити металопродукцію, виготовлену на російському заводі "Кіберсталь". ДБР викрило ці спроби та передало справу до суду.

Суд задовольнив клопотання Бюро та конфіскував товар російського мільярдера. Усю металопродукцію вартістю у 3 мільйони гривень передали в управління АРМА.

Зараз також тривають заходи з притягнення до відповідальності українських підприємців, які намагалися робити бізнес з російськими окупантами.