Найбагатші люди Китаю втратили 7 мільярдів доларів за день: що сталось

Після з'їзду Компартії КНР статки китайських мільярдерів скоротились на 6,9 мільярда доларів. Все через перевибори нового голови партії та побоювання інвесторів, що влада продовжить тиск на приватний бізнес і заможних людей у Китаї.

Як змінились статки китайських мільярдерів

Згідно з даними Forbes Real-Time, найбагатша людина Китаю – Чжун Шаньшань, виробник бутильованої води Nongfu Spring, втратив 2 мільярдів доларів за день. Його статки скоротилися до 59,8 мільярда доларів. До слова колишній найбагатший мільярдер Китаю Джек Ма втратив лише 1 мільярд за день.

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Капітал засновника інтернет-гіганта Tencent Ма Хуатена зменшився на 2,4 мільярда доларів, до 24 мільярди доларів. Решта мільярдерів, котрі очолюють десятку найбагатших у Китаї, втратили трохи менш як 1 мільярд доларів.

Чому з'їзд партії вплинув на статки мільярдерів Під час з'їзду було не лише переобрано Сі Цзіньпіна очільником партії втретє, але й змінився склад Політбюро комуністичної партії. Видання Bloomberg повідомляє, що Сі Цзіньпін дав нові посади своїм соратникам, що безпосередньо викликало занепокоєння в інвесторів побоювання. Вони хвилюються, що влада продовжить тиск на приватний бізнес і заможних людей у Китаї. Але варто також підкреслити, що ще до з'їзду партії та переобрання Сі Цзіньпіна ситуація для мільярдерів була непростою. Також переобрання Сі Цзіньпіна не стало ні для кого сюрпризом, однак наближення лояльних йому прихильників відхиляється від моделі колективного управління, яка відрізняла Китай раніше. Тож на думку аналітиків Bloomberg, це означає, що тепер менше людей зможуть заперечувати дії Сі Цзіньпіна.

Основною причиною скорочення статків китайських мільярдерів було викликане тим, що іноземці активно продавали цінні папери, а курс юаня опустився до найнижчого рівня із січня 2008 року.