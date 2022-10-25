Как изменилось состояние китайских миллиардеров

Согласно данным Forbes Real-Time, самый богатый человек Китая – Чжун Шаньшань, производитель бутылированной воды Nongfu Spring, потерял 2 миллиарда долларов в день. Его состояние сократилось до 59,8 миллиарда долларов. К слову бывший богатейший миллиардер Китая Джек Ма потерял всего 1 миллиард в день.

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Капитал основателя интернет-гиганта Tencent Ма Хуатена уменьшился на 2,4 миллиарда долларов, до 24 миллиарда долларов. Остальные миллиардеры, возглавляющие десятку самых богатых в Китае, потеряли чуть менее 1 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Основной причиной сокращения состояния китайских миллиардеров было вызвано тем, что иностранцы активно продавали ценные бумаги, а курс юаня опустился до самого низкого уровня с января 2008 года.