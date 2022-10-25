Як змінились статки китайських мільярдерів

Згідно з даними Forbes Real-Time, найбагатша людина Китаю – Чжун Шаньшань, виробник бутильованої води Nongfu Spring, втратив 2 мільярдів доларів за день. Його статки скоротилися до 59,8 мільярда доларів. До слова колишній найбагатший мільярдер Китаю Джек Ма втратив лише 1 мільярд за день.

Читайте також Як не втратити клієнтів під час війни: поради бізнесу

Капітал засновника інтернет-гіганта Tencent Ма Хуатена зменшився на 2,4 мільярда доларів, до 24 мільярди доларів. Решта мільярдерів, котрі очолюють десятку найбагатших у Китаї, втратили трохи менш як 1 мільярд доларів.

Зверніть увагу! Основною причиною скорочення статків китайських мільярдерів було викликане тим, що іноземці активно продавали цінні папери, а курс юаня опустився до найнижчого рівня із січня 2008 року.