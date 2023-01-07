Мінфін пропонує скасувати пільги для бізнесу, запроваджені на початку війни
У Мінфіні розробили законопроєкт, що передбачає скасування низки податкових пільг для підприємців, котрі запровадила Рада у перші місяці повномасштабного вторгнення. Документ підготували в межах нового меморандуму з МВФ.
Законопроєкт, який підготував Мінфін, пропонує встановити конкретний термін припинення дії податкових пільг. Ухвалення цього законопроєкту є одним з "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.
Актуально Податки для ФОПів у січні: скільки платитимуть підприємціВідтак передбачається, що податкові пільги діятимуть не до закінчення, або скасування воєнного стану, а не пізніше 1 липня 2023 року.
Про скасування податкових пільг говорили давно
Зауважимо, що про скасування деяких податкових пільг нардепи говорили вже давно. Наприклад, неодноразово ширилась інформація про скасування 2% від доходу замість від звичних 20 – 30% для підприємців. Тоді голова податкового комітету Данило Гетманцев зауважував, що ймовірно це станеться навесні.
Тож пропозиція Мінфіну таки скасувати можливості для ФОПів та юросіб бути платниками єдиного податку 3 групи з застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу здивування не викликає.
Система вже відіграла свою роль та була ефективною, але рішення приймалося тимчасово, коли ми передбачали, що війна буде нетривалою.
Які ще податкові пільги пропонують скасувати у Мінфіні
- Можливості для ФОПів 1 та 2 груп не сплачувати єдиний податок.
- Мораторій на проведення документальних перевірок.
- Відсутності штрафних санкцій за невикористання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій).
- Відсутності штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.
Які податки зараз сплачують підприємці
- ФОП 1 групи: єдиний податок – 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень); ліміт річного доходу – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати.
- ФОП 2 групи: єдиний податок – 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень); ліміт річного доходу – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати.
- ФОП 3 групи: єдиний податок – 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, або 3% від суми доходів для платників ПДВ; ліміт річного доходу – 7 818 900 гривень або 1 167 мінімалок (однаково для платників та неплатників ПДВ).