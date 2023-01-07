Мінфін пропонує скасувати пільги для бізнесу, запроваджені на початку війни

У Мінфіні розробили законопроєкт, що передбачає скасування низки податкових пільг для підприємців, котрі запровадила Рада у перші місяці повномасштабного вторгнення. Документ підготували в межах нового меморандуму з МВФ.

Законопроєкт, який підготував Мінфін, пропонує встановити конкретний термін припинення дії податкових пільг. Ухвалення цього законопроєкту є одним з "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.

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Про скасування податкових пільг говорили давно

Відтак передбачається, що податкові пільги діятимуть не до закінчення, або скасування воєнного стану, а не пізніше 1 липня 2023 року.

Зауважимо, що про скасування деяких податкових пільг нардепи говорили вже давно. Наприклад, неодноразово ширилась інформація про скасування 2% від доходу замість від звичних 20 – 30% для підприємців. Тоді голова податкового комітету Данило Гетманцев зауважував, що ймовірно це станеться навесні.

Тож пропозиція Мінфіну таки скасувати можливості для ФОПів та юросіб бути платниками єдиного податку 3 групи з застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу здивування не викликає.

Данило Гетманцев Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Система вже відіграла свою роль та була ефективною, але рішення приймалося тимчасово, коли ми передбачали, що війна буде нетривалою.

Які ще податкові пільги пропонують скасувати у Мінфіні

Можливості для ФОПів 1 та 2 груп не сплачувати єдиний податок.

Мораторій на проведення документальних перевірок.

Відсутності штрафних санкцій за невикористання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій).

Відсутності штрафних санкцій за порушення податкового законодавства.

Які податки зараз сплачують підприємці