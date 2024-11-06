Міста для бізнесу: де для українців найкращий економічний клімат

Українці назвали міста, де, на їхню думку, найкращий економічний клімат. Зокрема, найкраще адаптували свою економіку до умов повномасштабної війни Харків, Вінниця та Луцьк.

Які міста найкращі для бізнесу

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк зазначила, що Харків в економічному плані навіть випереджає Київ. про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Вона зазначила, що попри щоденні обстріли та близькість до фронту, 70% опитаних українців вважають Харків найбільш адаптованим до воєнних умов.

Також назвали інші міста:

На другому місці – Вінниця, яку обрали 64% опитаних;

на третьому – Луцьк і Київ, які вибрали 65% опитаних.

Четвертим за рівнем адаптованості опитані назвали Чернігів – 64%.

Олена Шуляк зазначила, що близькість чи віддаленість міст від фронту, як і ризик обстрілів, не завжди визначають рівень економічної активності.

Олена Шуляк Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Харків і Чернігів – міста, які зазнають нищівних атак. Але економіку цих міст вважають пристосованою. Натомість віддалені від фронту Чернівці й Ужгород – у топі міст, з найменш пристосованою до війни економікою. Так вважають 53% і 54% опитаних українців. Також непристосовані за цим показником Полтава і Кропивницький – 45% і 49%.

За якими критеріями обирали міста

На думку Олени Шуляк, показовим критерієм для українців є відкриття бізнесу. Наприклад, найпростіше відкрити бізнес у:

Рівному – 41%;

Ужгороді – 37%;

Хмельницькому – 36%.

Найскладніше:

у Миколаєві – 23%;

у Запоріжжі – 25%;

у Полтаві – 25%.

Також вона зазначила, що Київ, Львів і Дніпро не входять до переліку міст, де відкриття бізнесу є простим і не супроводжується значною бюрократією чи корупцією.

Цікаво! Лише 31% опитаних вважає, що відкрити бізнес у Києві легко, 29% – у Львові і 32% – у Дніпрі.