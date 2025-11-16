За ці авто можна не платити мито: дозвіл діє лише до початку 2026 року

Станом на зараз, не потрібно платити за розмитнення авто, яке призначене для армії. Також ця можливість доступна для інших транспортних засобів.

Які авто для армії не розмитнюються?

Непотрібно платити за розмитнення авто, що везеться з-за кордону для забезпечення потреб українського війська, повідомляє 24 Канал з посиланням на пункт 197.11 Податкового кодексу України.

Щоб ця процедура виконувалась, при ввезенні авто, потрібно мати:

спеціальний запит від певної військової частини;

або ж військовослужбовців.

Окрім цього, необхідними є:

декларація, що засвідчує ввезення гуманітарної допомоги з ЄС;

а також ID-номер.

Річ у тім, що таке авто вважається гуманітарною допомогою для України. Відповідно, цей транспортний засіб через це і не підлягає під митне оподаткування.

Зверніть увагу! Зараз військові не мають право ввозити для себе авто з території ЄС без плати за розмитнення.

Що ще важливо знати про розмитнення авто?