Які авто для армії не розмитнюються?

Непотрібно платити за розмитнення авто, що везеться з-за кордону для забезпечення потреб українського війська, повідомляє 24 Канал з посиланням на пункт 197.11 Податкового кодексу України.

Щоб ця процедура виконувалась, при ввезенні авто, потрібно мати:

спеціальний запит від певної військової частини;

або ж військовослужбовців.

Окрім цього, необхідними є:

декларація, що засвідчує ввезення гуманітарної допомоги з ЄС;

а також ID-номер.

Річ у тім, що таке авто вважається гуманітарною допомогою для України. Відповідно, цей транспортний засіб через це і не підлягає під митне оподаткування.

Зверніть увагу! Зараз військові не мають право ввозити для себе авто з території ЄС без плати за розмитнення.

Що ще важливо знати про розмитнення авто?