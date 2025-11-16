Какие авто для армии не растаможиваются?

Не нужно платить за растаможку авто, что везется из-за границы для обеспечения потребностей украинского войска, сообщает 24 Канал со ссылкой на пункт 197.11 Налогового кодекса Украины.

Чтобы эта процедура выполнялась, при ввозе авто, нужно иметь:

специальный запрос от определенной воинской части;

или военнослужащих.

Кроме этого, необходимыми являются:

декларация, удостоверяющая ввоз гуманитарной помощи из ЕС;

а также ID-номер.

Дело в том, что такое авто считается гуманитарной помощью для Украины. Соответственно, транспортное средство из-за этого и не подлежит под таможенное налогообложение.

Обратите внимание! Сейчас военные не имеют право ввозить для себя авто с территории ЕС без платы за растаможку.

Что еще важно знать о растаможке авто?