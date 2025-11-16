За эти авто можно не платить пошлину: разрешение действует только до начала 2026 года

По состоянию на сейчас, не нужно платить за растаможку авто, которое предназначено для армии. Также эта возможность доступна для других транспортных средств.

Какие авто для армии не растаможиваются?

Не нужно платить за растаможку авто, что везется из-за границы для обеспечения потребностей украинского войска, сообщает 24 Канал со ссылкой на пункт 197.11 Налогового кодекса Украины.

Чтобы эта процедура выполнялась, при ввозе авто, нужно иметь:

специальный запрос от определенной воинской части;

или военнослужащих.

Кроме этого, необходимыми являются:

декларация, удостоверяющая ввоз гуманитарной помощи из ЕС;

а также ID-номер.

Дело в том, что такое авто считается гуманитарной помощью для Украины. Соответственно, транспортное средство из-за этого и не подлежит под таможенное налогообложение.

Обратите внимание! Сейчас военные не имеют право ввозить для себя авто с территории ЕС без платы за растаможку.

Что еще важно знать о растаможке авто?