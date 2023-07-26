Верховна Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан: що це означає для бізнесу

Війна з російськими окупантами триває, а отже, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені. Бізнесу доведеться функціонувати, враховуючи одразу кілька перешкод.

18 травня завершується раніше прийнятий період воєнного стану та мобілізації. Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, найближчим часом їх повинні продовжити.

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Ймовірно, термін воєнного стану та мобілізації знову продовжать на 90 діб, тобто новий термін буде означений до 15 листопада 2023 року.

Що зміниться для бізнесу

Найбільший ризик залишається незмінним – це мобілізації військовозобов'язаних чоловіків до лав ЗСУ. У певних випадках можливе бронювання, але скористатися ним може лише незначна частина підприємств, функціонування яких є критичним для обороноспроможності та економічної стабільності держави.

Уряд працює над створенням електронного порталу бронювання працівників. Втім, очікується, що він запрацює щонайменше через 3 місяці.

Окрім того, платоспроможність населення під час війни не надто висока, а повернення довоєнних податків стане ще одним викликом для підприємців.

Також раніше уряд закликав усіх готуватися до важкої зими, зокрема, і через ймовірні відключення світла. Малі підприємці придбали генератори, але ті бізнеси, які мають великі виробничі лінії, навряд чи зможуть працювати на повну потужність.

Не варто забувати і про заборону працювати під час повітряної тривоги. Росіяни забезпечені великою кількістю дронів, тому варто враховувати, що подекуди простій може стати критичним.