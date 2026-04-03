Моделі OnlyFans виграли 27 судів проти податкової й скасували мільйонні штрафи

В Україні зростає кількість судових рішень на користь авторів контенту OnlyFans, які оскаржують штрафи та податкові донарахування. Третину судів проти податкової моделям вдалося виграти.

Через що судилися моделі OnlyFans та податкова?

Наразі зафіксовано щонайменше 27 справ, у яких позивачі змогли повністю або частково скасувати санкції від Державної податкової служби, пише Опендатабот.

Загалом таких судових процесів було 94, і майже третина завершилась перемогою авторів контенту. Лише цього року суди вже винесли 13 рішень на їхню користь, із яких п’ять – у лютому, що стало рекордом:

У більшості випадків (92%) суди ставали на бік позивачів через порушення з боку податкової.

Найпоширеніша проблема – направлення документів на застарілі адреси. Хоча листи поверталися, перевірки все одно проводилися, що було незаконним разом із нарахованими штрафами.

Також податкова часто використовувала листи від британських органів щодо виплат від компанії Fenix International Ltd (власника OnlyFans). Проте суди підкреслюють: такі документи можуть бути лише підставою для перевірки, але не доказом доходів. Без банківських виписок, контрактів чи інших первинних документів донарахування вважаються необґрунтованими.

Де було найбільше судів?

Найбільше виграних справ зафіксовано в Одеській області – вісім. У Дніпропетровській – п’ять. Водночас у деяких регіонах, зокрема Житомирській і Рівненській областях, попри відкриті провадження, позитивних рішень поки немає.

Також фіксують такі суми штрафів:

Найбільший скасований штраф – понад 3 мільйони гривень– зафіксований у Києві. Суд став на бік позивачки після того, як її банківські виписки не підтвердили донараховані суми. У Черкаській області скасували понад 1,3 мільйона гривень штрафу через відсутність первинних документів. В Одеській – понад 500 тисяч гривень через помилку з адресою.

Цікавий випадок стався на Івано-Франківщині: позивачка звернулася до британської податкової й отримала підтвердження, що жодних даних про неї туди не передавали. Виявилося, що податкова служба посилалася на інформацію, якої фактично не існувало, що й стало підставою для скасування всіх нарахувань.

Як оподатковуються доходи, отримані від платформи OnlyFans?

Державна податкова служба звернула особливу увагу на популярну в Україні платформу OnlyFans. Компанія Fenix ​​International Ltd, яка є її власником, змушена була поділитися інформацією про доходи українців. Про те, як законодавчо регулюється робота кріейторів і чи вона законна, розповів адвокат, керуючий партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Іван Мудраченко в коментарі 24 Каналу.

Відповідно до Конвенції між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування, доходи українців від OnlyFans за створення контенту сплачуються за місцем резидентства особи.

Іван Мудраченко Керуючий партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Fenix ​​International Ltd є платформою, яка здійснює виплати творцям контенту на основі договору надання послуг. Ці послуги надаються нерезидентами, і вони не підпадають під оподаткування в UK, оскільки не створюють постійного представництва та діяльність не вважається здійсненою на території Великобританії. Тому доходи, отримані від платформи, мають бути оподатковані виключно в Україні.

Тому моделі OnlyFans сплачують податок на дохід фізичних осіб та військовий збір. Для українців без ФОП податок становить 18% доходу , а військовий збір – 5%. Але якщо користувачі зареєструють ФОП третьої групи за спрощеною системою оподаткування, то податковий тиск буде нижчим.

Важливо! Податки в Україні можуть не сплачувати моделі, які не є податковими резидентами, тобто живуть 183 дні і більше за кордоном і можуть підтвердити це документально.

Що відомо про сплату податків від доходу на OnlyFans?