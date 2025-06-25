Російський мільярдер судиться з Україною через націоналізацію заводів "Аерок"
- Російський мільярдер Андрій Молчанов через Aeroc Investment Deutschland GmbH подав позов проти України до ICSID через націоналізацію заводів "Аерок".
- Активи "Аерок" були конфісковані Україною та продані з аукціону за 45 мільйонів доларів, після чого заводи поновили роботу під новим брендом.
Компанія Aeroc Investment Deutschland GmbH, підконтрольна російському мільярдеру Андрію Молчанову через LSR Group, подала позов проти України до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID). Йдеться про конфіскацію газобетонних заводів "Аерок" у Київській області.
Компанія Молчанова вимагає компенсацію
Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на Global Arbitration Review, інформує 24 Канал. Позов подано на підставі двосторонньої угоди між Україною та Німеччиною щодо захисту інвестицій.
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Справу зареєстрували в ICSID 18 червня. Зазначають, що інтереси позивача представляє юридична фірма Dentons (Франкфурт).
Об'єктом спору є два заводи в Обухові та Березані, які до повномасштабного вторгнення Росії були одними з найбільших виробників газобетонних блоків в Україні.
Довідково. У 2021 році компанія "Аерок" отримала виторг понад 1,8 мільярдів гривень, згідно з даними YouControl. У червні 2023 року ці активи було конфісковано державою в межах санкційної політики та передано Фонду держмайна.
Конфіскація заводів Україною
Після націоналізації виробництво зупинилось, а виторг "Аероку" впав до 1,16 мільйонів гривень. У грудні активи було продано з аукціону за 45 мільйонів доларів компанії, пов'язаній із бізнесменом Геннадієм Буткевичем. Уже на початку червня 2024 року заводи поновили роботу під новим брендом.
Окрім міжнародного арбітражу, "Аерок" оскаржує конфіскацію також у Конституційному суді України. Мовляв, чинний механізм санкцій порушує принципи права власності, рівності та правової визначеності.2
Міжнародний арбітраж
Це вже не перший арбітраж проти України через націоналізацію майна, пов'язаного з російськими бізнесменами. Наприклад, ABH Holdings, афілійована з Михайлом Фрідманом, Андрієм Косоговим і Петром Авеном, вимагає 653 мільйони доларів компенсації за націоналізацію Sense Bank.
Загалом Україна наразі є стороною щонайменше у п'яти арбітражних справах в ICSID, пов'язаних з експропріацією активів під час війни та внаслідок дії санкцій.