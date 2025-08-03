Viber – доволі популярний месенджер, яким користується багато людей. Насправді цей сервіс можна використовувати не тільки як платформу для спілкування, а й, аби заробляти кошти.

Як заробляти через Viber?

Безпосередньої монетизації у Viber немає, повідомляє 24 Канал з посиланням на месенджер.

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Водночас Viber дає можливість користувачам заробляти іншими методами:

Реклама та залучення аудиторії в спільнотах Viber

Viber дозволяє створити спільноту з певною тематикою. Це може бути як групова бесіда, так і паблік.

Зверніть увагу! У таких спільнотах можна розміщувати рекламу, а також просувати певний продукт, зокрема, завдяки нативній рекламі.

Продаж стікерів

Користувачі Viber можуть створити авторські стікери та продавати їх. Також цей месенджер дозволяє реалізовувати так звані "теми". Вони необхідні, аби змінювати зовнішній вигляд самого месенджеру. Розробляти та продавати теми також можна.

Комунікація з клієнтами

Компанії можуть спілкуватись з клієнтами через Viber. Таким чином бізнесу вдасться бути лояльнішим та зручнішим для клієнтів.

Зауважте! Viber дозволяє зробити профіль комерційним, це сприятиме просуванню бізнесу.