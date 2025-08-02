Які будуть 10 професій майбутнього?

Традиційні професії не зникнуть, проте фахівці з технічним знаннями користуватимуться більшим попитом, повідомляє 24 Канал з посиланням на AIN.UA.

Популярними будуть такі професії:

1. Фахівець із ШІ

Бізнес усе активніше використовує цю технологію, отримуючи від неї реальну користь. В останньому опитуванні McKinsey 65% респондентів повідомили, що їхні організації регулярно використовують генерацію штучного інтелекту.

Для такого фахівця важливі креативне мислення та вміння аналізувати великі обсяги даних.

2. Дата-аналітик

Аналітики даних використовують різні математичні та аналітичні методи для перетворення даних на кращі бізнес-рішення.

Бюро трудової статистики США прогнозує, що зайнятість у професіях, пов’язаних з даними, зросте на 36% з 2023 по 2033 рік. Для аналітиків потрібні такі якості, як навички програмування й критичне мислення.

3. Інженер відновлювальної енергетики

Члени Комісії з питань майбутнього праці Каліфорнії прогнозують, що одними з найзатребуваніших спеціалістів у найближчі роки будуть фахівці з відновлюваної енергетики. Країни світу беруть на себе амбітні кліматичні зобов’язання, і попит на альтернативні джерела енергії лише зростатиме.

4. Розробник застосунків

За даними IT Research Ukraine 2023, кількість IT-фахівців збільшилася на 8%, а їхня медіана доходу становить 2 630 доларів, що на 270 доларів більше, ніж у 2022 році.

Базові навички таких працівників – знання мов кодування та робота з базами даних.

5. Фахівець з обладнання "розумних будинків"

Ринок "розумних будинків" в Україні буде прогнозовано зростати щорічно на 14,5%, так само як і попит на фахівців у відповідних спеціальностях.

Спеціалісти з розумних будинків проєктують, впроваджують та налаштовують розумне обладнання за технічним завданням замовника. Для них важливо розумітися на проєктуванні, електроніці та автоматизації.

6. Інженер біодруку

Такі фахівці використовуватимуть 3D-принтери для створення живих тканин, хрящів, кісток і навіть органів для трансплантації. А в майбутньому професія буде ще більш поширеною.

Ринок 3D-друку тільки росте, і прогнозується, що його обсяг досягне рекордних 57,1 мільярда доларів у 2028 році.

Для таких фахівців важливо знати програми автоматизованого проєктування й розуміти технологічний процес друку.

7. Психолог

Вже сьогодні близько 14 мільйонів українців потребують психологічної допомоги. Вчені також попереджають, що до 88% військових, які повернуться з бойових дій, зіткнуться з проблемами зі сном та різноманітними психоемоційними розладами.

Для такої роботи необхідно використовувати методи терапії для роботи з ПТСР.

8. Аналітик квантового машинного навчання

Квантові технології вже сьогодні допомагають у діагностиці (МРТ) і розробленні ліків.

Автори звіту 21 Jobs of the Future прогнозують, що цей напрям стане надзвичайно затребуваним. Такі фахівці створюватимуть нові алгоритми, які забезпечать швидші й точніші прогнози.

9. Фахівець з цифрового маркетингу

LinkedIn включив "спеціаліста з цифрового маркетингу" до топ-10 найбільш затребуваних професій, а SEO – однією з найбільш бажаних навичок.

Цифрові маркетологи відповідають за розробку та впровадження стратегій просування брендів, товарів та послуг у цифровому середовищі. Для них важливо володіти аналітикою даних та контент-маркетингом.

10. Дизайнер

Цей напрям залишається популярним й в найближчі роки, а потреба в креативних, кваліфікованих дизайнерах лише зростатиме.

Для роботи в галузі важливо володіти графічними редакторами, основам кольорознавства, композиції й типографіки.

Нагадаємо, що деякі професії зникнуть найближчим часом. Розвиток штучного інтелекту, автоматизація та цифровізація загрожують зникненням професій, таких як касири, оператори кол-центрів, бухгалтерів на рутинних завданнях, друкарі та традиційні туристичні агенти