Які будуть 10 професій майбутнього?
Традиційні професії не зникнуть, проте фахівці з технічним знаннями користуватимуться більшим попитом, повідомляє 24 Канал з посиланням на AIN.UA.
Популярними будуть такі професії:
1. Фахівець із ШІ
Бізнес усе активніше використовує цю технологію, отримуючи від неї реальну користь. В останньому опитуванні McKinsey 65% респондентів повідомили, що їхні організації регулярно використовують генерацію штучного інтелекту.
Для такого фахівця важливі креативне мислення та вміння аналізувати великі обсяги даних.
2. Дата-аналітик
Аналітики даних використовують різні математичні та аналітичні методи для перетворення даних на кращі бізнес-рішення.
Бюро трудової статистики США прогнозує, що зайнятість у професіях, пов’язаних з даними, зросте на 36% з 2023 по 2033 рік. Для аналітиків потрібні такі якості, як навички програмування й критичне мислення.
3. Інженер відновлювальної енергетики
Члени Комісії з питань майбутнього праці Каліфорнії прогнозують, що одними з найзатребуваніших спеціалістів у найближчі роки будуть фахівці з відновлюваної енергетики. Країни світу беруть на себе амбітні кліматичні зобов’язання, і попит на альтернативні джерела енергії лише зростатиме.
4. Розробник застосунків
За даними IT Research Ukraine 2023, кількість IT-фахівців збільшилася на 8%, а їхня медіана доходу становить 2 630 доларів, що на 270 доларів більше, ніж у 2022 році.
Базові навички таких працівників – знання мов кодування та робота з базами даних.
5. Фахівець з обладнання "розумних будинків"
Ринок "розумних будинків" в Україні буде прогнозовано зростати щорічно на 14,5%, так само як і попит на фахівців у відповідних спеціальностях.
Спеціалісти з розумних будинків проєктують, впроваджують та налаштовують розумне обладнання за технічним завданням замовника. Для них важливо розумітися на проєктуванні, електроніці та автоматизації.
6. Інженер біодруку
Такі фахівці використовуватимуть 3D-принтери для створення живих тканин, хрящів, кісток і навіть органів для трансплантації. А в майбутньому професія буде ще більш поширеною.
Ринок 3D-друку тільки росте, і прогнозується, що його обсяг досягне рекордних 57,1 мільярда доларів у 2028 році.
Для таких фахівців важливо знати програми автоматизованого проєктування й розуміти технологічний процес друку.
7. Психолог
Вже сьогодні близько 14 мільйонів українців потребують психологічної допомоги. Вчені також попереджають, що до 88% військових, які повернуться з бойових дій, зіткнуться з проблемами зі сном та різноманітними психоемоційними розладами.
Для такої роботи необхідно використовувати методи терапії для роботи з ПТСР.
8. Аналітик квантового машинного навчання
Квантові технології вже сьогодні допомагають у діагностиці (МРТ) і розробленні ліків.
Автори звіту 21 Jobs of the Future прогнозують, що цей напрям стане надзвичайно затребуваним. Такі фахівці створюватимуть нові алгоритми, які забезпечать швидші й точніші прогнози.
9. Фахівець з цифрового маркетингу
LinkedIn включив "спеціаліста з цифрового маркетингу" до топ-10 найбільш затребуваних професій, а SEO – однією з найбільш бажаних навичок.
Цифрові маркетологи відповідають за розробку та впровадження стратегій просування брендів, товарів та послуг у цифровому середовищі. Для них важливо володіти аналітикою даних та контент-маркетингом.
10. Дизайнер
Цей напрям залишається популярним й в найближчі роки, а потреба в креативних, кваліфікованих дизайнерах лише зростатиме.
Для роботи в галузі важливо володіти графічними редакторами, основам кольорознавства, композиції й типографіки.
Нагадаємо, що деякі професії зникнуть найближчим часом. Розвиток штучного інтелекту, автоматизація та цифровізація загрожують зникненням професій, таких як касири, оператори кол-центрів, бухгалтерів на рутинних завданнях, друкарі та традиційні туристичні агенти